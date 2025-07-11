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        Kocaeli'de amcaları tarafından silahla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 15:24 Güncelleme: 11.07.2025 - 15:24
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        Kocaeli'de amcaları tarafından silahla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde amcaları tarafından tabancayla vurularak öldürülen 2 kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde gece saatlerinde amca F.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gazi Zafer Y. (26) ve Güven Y. (27) için Sarımeşe Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan namazın ardından iki kardeşin cenazeleri, Sarımeşe Merkez Mezarlığı'nda defnedildi.

        Öte yandan cinayet zanlısı F.Y'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gece saatlerinde F.Y'nin tartışma sonucu tabancayla ateş ettiği yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan M.S. hastanede tedavi altına alınmıştı.

        Şüpheli F.Y. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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