Kocaeli'de amcaları tarafından silahla öldürülen 2 kardeşin cenazeleri defnedildi

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde gece saatlerinde F.Y'nin tartışma sonucu tabancayla ateş ettiği yeğenleri Gazi Zafer Y. ve Güven Y. olay yerinde hayatını kaybetmiş, olayda yaralanan M.S. hastanede tedavi altına alınmıştı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Altunhisar Caddesi'ndeki bir müstakil evde gece saatlerinde amca F.Y. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Gazi Zafer Y. (26) ve Güven Y. (27) için Sarımeşe Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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