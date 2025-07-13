Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla yakalanan çocuk şüpheli tutuklandı
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'de otomobil hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan çocuk şüpheli tutuklandı.
Derince ilçesinde otomobil hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, söz konusu aracı Anadolu Otoyolu İstanbul yönünde durdurdu.
Araçta inceleme yapan ekipler, suça sürüklenen çocuk M.T'yi Çocuk Şube Müdürlüğüne götürdü.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Çalıntı araç ise ruhsat sahibine teslim edildi.
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