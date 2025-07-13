Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

Zanlılardan B.Ç, Ç.Ç ve A.Ç çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

Akdurak Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tüfekle ateş edilmesi sonucu E.Ü. ve C.Ü'nün yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.Ç, Ç.Ç, M.Ç, S.Ç, N.U ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

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