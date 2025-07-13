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        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı

        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 15:03 Güncelleme: 13.07.2025 - 15:03
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        Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 3 zanlı tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 2 kişinin yaralandığı silahla kavgaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartı getirilerek serbest bırakıldı.

        Akdurak Mahallesi'nde önceki gün aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan, tüfekle ateş edilmesi sonucu E.Ü. ve C.Ü'nün yaralandığı kavgaya ilişkin çalışma yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, B.Ç, Ç.Ç, M.Ç, S.Ç, N.U ve A.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçu iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan B.Ç, Ç.Ç ve A.Ç çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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