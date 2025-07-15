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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda yangın

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 19:40 Güncelleme: 15.07.2025 - 19:40
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        GÜNCELLEME - Kocaeli'de ormanlık alanda yangın
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Balçık ve Cumaköy arasındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman işletme ekipleri sevk edildi.

        Yangın söndürme uçağının da katıldığı çalışmalarda ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AA muhabirine, yangına karadan ve havadan müdahalelerin devam ettiğini belirtti.

        Orman yangınlarının büyük tehlike oluşturduğunu vurgulayan Aktaş, vatandaşlara ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

        Vali Aktaş, ayrıca şüpheli durumların yetkililere bildirilmesinin yangınların önlenmesinde kritik rol oynayacağına dikkati çekerek, yangın alanına yakın yerdeki vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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