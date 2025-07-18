Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden B.T. idaresindeki 41 BAF 637 plakalı motosiklet, Tatlıkuyu mevkisinde M.Y. yönetimindeki 41 L 7601 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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