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        Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 08:43 Güncelleme: 18.07.2025 - 08:43
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        Gebze'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden B.T. idaresindeki 41 BAF 637 plakalı motosiklet, Tatlıkuyu mevkisinde M.Y. yönetimindeki 41 L 7601 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı sürücü, Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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