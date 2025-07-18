Kocaeli'de 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 7 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.F'yi (46) ilçede düzenlenen operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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