YKS sözel alanda Türkiye 10'uncusu Yasir, finans alanında ilerlemek istiyor

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal AİHL) öğrencisi Kılıç, AYT sözel alanında 80 sorudan 74'ünü doğru işaretleyerek Türkiye 10'uncusu, eşit ağırlık alanında ise 80 sorudan 78'ini doğru cevaplayarak Türkiye 16'ncısı oldu.

Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil ile ev hanımı Fatma Kılıç çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Kılıç, AA muhabirine, elde ettiği başarıda ailesi, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

Kılıç, eğitim hayatının son 2 yılında 6-8 saat aralığında yoğun tempoda sınava hazırlandığını belirterek, pes etmek istediği zamanlar olduğunu fakat sınav gününe kadar vazgeçmeden çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlattı.

Elde ettiği başarıda, çocukluğundan itibaren okuduğu kitapların büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Kılıç, ailesinin ve öğretmenlerinin de eğitimine büyük destek verdiğini dile getirdi.