Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        YKS sözel alanda Türkiye 10'uncusu Yasir, finans alanında ilerlemek istiyor

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 12:34 Güncelleme: 20.07.2025 - 12:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        YKS sözel alanda Türkiye 10'uncusu Yasir, finans alanında ilerlemek istiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testi'nde (AYT) sözel alanda Türkiye 10'uncusu olan Muhammed Yasir Kılıç, başarısının mutluluğunu yaşıyor.

        Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kartal AİHL) öğrencisi Kılıç, AYT sözel alanında 80 sorudan 74'ünü doğru işaretleyerek Türkiye 10'uncusu, eşit ağırlık alanında ise 80 sorudan 78'ini doğru cevaplayarak Türkiye 16'ncısı oldu.

        Karamürsel Akçakoca Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Cemil ile ev hanımı Fatma Kılıç çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Kılıç, AA muhabirine, elde ettiği başarıda ailesi, okulu ve öğretmenlerinin büyük katkısı olduğunu söyledi.

        Kılıç, eğitim hayatının son 2 yılında 6-8 saat aralığında yoğun tempoda sınava hazırlandığını belirterek, pes etmek istediği zamanlar olduğunu fakat sınav gününe kadar vazgeçmeden çalıştığını ve emeğinin karşılığını aldığını anlattı.

        Elde ettiği başarıda, çocukluğundan itibaren okuduğu kitapların büyük faydasını gördüğünü vurgulayan Kılıç, ailesinin ve öğretmenlerinin de eğitimine büyük destek verdiğini dile getirdi.

        Kılıç, Kartal AİHL'de yatılı okumasının da başarısına önemli katkı sağladığını ifade ederek, "Arkadaşlarım ve öğretmenlerimle yurt ortamında herkes bu sürece odaklanmıştı. Bu sebeple yatılı okumanın YKS açısından daha avantajlı olduğunu düşünüyorum." dedi.

        - Düzenli çalışması başarıyı getirdi

        Kılıç, başarının düzenli çalışmaktan geçtiğini vurgulayarak, "Sınava gireceklere önerim bu sınavın en önemli dersi olan matematiği hiçbir zaman ihmal etmemeleri. Ben edebiyat, tarih ve coğrafyada sürekli tekrar yaptım. Konuları çalışmıştım ardından sürekli başa dönerek tekrar yaptım. Böylelikle sonuca ulaştım." ifadelerini kullandı.

        "Hedefim Boğaziçi Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nde işletme ya da iktisat okumak. Kendimi finans alanında geliştirmek istiyorum." diyen Kılıç, ablasının da önceki yıllarda YKS'de Türkiye 354'üncüsü olduğunu, bu başarının motivasyonunda önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Süveyda'da ateşkes sağlandı, polis gücü kent merkezi çevresinde
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Camide cinayetin görüntüsü ortaya çıktı!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Sahilde güneşlenen kadını iş makinesi ezdi!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Osimhen listeyi altüst edecek!
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ukrayna askerleri öldürdükleri Ruslar için ödül-puan kazanıyor
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edildi
        Top oynarken facia yaşandı!
        Top oynarken facia yaşandı!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        Barrack'tan Suriye'deki taraflara silah bırakma çağrısı
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        İşte Inter'in Çalhanoğlu için bonservis beklentisi!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Göğsündeki 'S' Superman'in 'S'si değilmiş!
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Bakan Yerlikaya duyurdu: Türkiye'ye getirildiler
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Yapak zeka, suyumuza ortak oldu
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        Trump Murdoch ve Wall Street Journal'a 10 milyar dolarlık dava açtı
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        "İsrail Gazze'ye saldırıları durdurmaya ilk kez açık"
        Hedef ilk 10'a girmek
        Hedef ilk 10'a girmek
        İhanet skandalı istifa getirdi
        İhanet skandalı istifa getirdi
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök evinde ölü bulundu
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Sabahları uyanmakta zorlananlar için etkili yöntem
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü
        Ünlü yıldız Antik Kent Lymra’da yüzdü

        Benzer Haberler

        Balkan şampiyonu genç milli triatloncu, yeni uluslararası başarılara odakla...
        Balkan şampiyonu genç milli triatloncu, yeni uluslararası başarılara odakla...
        Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı; 5 yaralı
        Kocaeli'de otomobil ağaca çarptı; 5 yaralı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'deki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Kocaeli'de kaldırıma çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı
        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü (2)
        Tartıştığı kocasını tüfekle vurarak öldürdü (2)
        Kocaeli'de kafası damper kapağına sıkışan sürücü öldü
        Kocaeli'de kafası damper kapağına sıkışan sürücü öldü