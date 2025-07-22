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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 17:56 Güncelleme: 22.07.2025 - 17:56
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Çalışma kapsamında E.Ç. ve R.A'ye uyuşturucu madde sattığı belirlenen Y.B, 28 gram sentetik uyuşturucuyla suçüstü yakalandı.

        E.Ç. ve R.A. hakkında "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak", Y.B. hakkında ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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