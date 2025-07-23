Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.
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