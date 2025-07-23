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        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü

        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 11:49 Güncelleme: 23.07.2025 - 11:51
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        Kocaeli'de çıkan çatı yangını söndürüldü
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        Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde inşaat halindeki apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşilyurt Mahallesi Akıncılar Sokak'ta inşaat halindeki 5 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle apartmanın çatı kısmında maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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