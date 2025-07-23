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        Karamürsel sahilinde yosun tabakası oluştu

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde kıyıya yakın bazı bölgelerde şerit halinde yosun tabakası görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:54 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:54
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        Karamürsel sahilinde yosun tabakası oluştu
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        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesi sahilinde kıyıya yakın bazı bölgelerde şerit halinde yosun tabakası görüldü.

        Denizin kıyıya yakın bazı noktaları, halk arasında "deniz marulu" adı verilen yosun türüyle kaplandı.

        Yosunların, rüzgarın etkisiyle sahil şeridinde belirli noktalarda biriktiği ve dalgaların hareketine bağlı zaman zaman kıyıya daha da yaklaştığı gözlemlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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