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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de partililerle buluştu

        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 22:12 Güncelleme: 23.07.2025 - 22:17
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de partililerle buluştu
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        DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

        Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, meselelerin diyalog ve müzakereyle çözülebileceği bir sürece girildiğini belirtti.

        Bakırhan, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Şiddet ile çatışmayı doğuran sebepleri konuşarak ve tartışarak ortadan kaldırabilirsek demokratik, huzur içerisinde, kimsenin ötekileştirilmediği ve yok sayılmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızın yaşamasına zemin hazırlayabiliriz." diye konuştu.

        Girilen bu yolda doğru şekilde yürümek istediklerini dile getiren Bakırhan, bu konuda herkesin sorumluluk alması ve sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.

        Bakırhan, kadınların ve gençlerin de sürece vereceği katkı ve destekle fark yaratabileceğini sözlerine ekledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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