DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Kocaeli'de partililerle buluştu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Barış ve Demokratik Toplum Buluşmaları" toplantısına katıldı.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakırhan, meselelerin diyalog ve müzakereyle çözülebileceği bir sürece girildiğini belirtti.

Bakırhan, Türkiye'nin toplumsal barışa ihtiyacı olduğunu söyleyerek, "Şiddet ile çatışmayı doğuran sebepleri konuşarak ve tartışarak ortadan kaldırabilirsek demokratik, huzur içerisinde, kimsenin ötekileştirilmediği ve yok sayılmadığı bir Türkiye'de çocuklarımızın yaşamasına zemin hazırlayabiliriz." diye konuştu.

Girilen bu yolda doğru şekilde yürümek istediklerini dile getiren Bakırhan, bu konuda herkesin sorumluluk alması ve sürece destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Bakırhan, kadınların ve gençlerin de sürece vereceği katkı ve destekle fark yaratabileceğini sözlerine ekledi.