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        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 15:15 Güncelleme: 24.07.2025 - 15:15
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        Kocaeli'de yediemin deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yediemin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Balçık Mahallesi 3219. Sokak'taki yediemin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın nedeniyle depo kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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