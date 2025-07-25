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        Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu

        ŞAHİN OKTAY - Türk otomotiv endüstrisinin önemli merkezlerinden Kocaeli'deki fabrikalarda yılın ilk yarısında üretilen 342 bin 625 taşıtın yüzde 87,6'sı yurt dışına satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:09 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:09
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        Kocaeli'de banttan inen her 100 araçtan 87'sinin rotası yurt dışı oldu
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        ŞAHİN OKTAY - Türk otomotiv endüstrisinin önemli merkezlerinden Kocaeli'deki fabrikalarda yılın ilk yarısında üretilen 342 bin 625 taşıtın yüzde 87,6'sı yurt dışına satıldı.

        Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan Kocaeli, ocak-haziran döneminde Türk otomotiv sektörünün üretim ve ihracatında önemli pay sahibi oldu.

        Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerinden derlenen bilgiye göre, söz konusu dönemde kentteki fabrikalarda üretilen toplam araç sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

        İzmit, Gölcük, Başiskele ve Çayırova'daki fabrikalarda yılın ilk 6 aylık döneminde toplam 342 bin 625 binek ve ticari araç üretildi. Bunların yüzde 87,6'sına denk gelen 300 bin 218'inin teslimat adresi yurt dışı oldu.

        Kocaeli'de üretilip yurt dışına satılan taşıtların Türkiye genel ihracatındaki payı da yüzde 56 olarak gerçekleşti.

        - Ford Otosan, üretim ve ihracatta liderliğini sürdürdü

        Ford Otosan, kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta liderliğini sürdürürken, Hyundai Motor Türkiye ikinci, Anadolu Isuzu da üçüncü sırada yer aldı.

        Ford Otosan, ocak-haziran döneminde Gölcük ve Yeniköy fabrikalarında 167 bin 878 kamyonet ve 51 bin 674 minibüsü banttan indirdi. Transit ve Custom modellerinin üretildiği Ford Otosan Kocaeli fabrikalarının bu dönemdeki ihracat performansı da yüzde 31'lik artışla 199 bin 527'ye ulaştı.

        İzmit'te kurulu fabrikasında i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Motor Türkiye, ilk 6 aylık dönemde 120 bin 800 aracı üretim bandından indirdi, bunun yüzde 83'üne denk gelen 100 bin 176'sını yurt dışına gönderdi.

        Anadolu Isuzu da banttan indirdiği 2 bin 273 aracın 515'ini ihraç etti.

        Ford Otosan, Hyundai Motor Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun ocak-haziran döneminde Kocaeli'deki fabrikalarında üretilen ve ihraç edilen araç sayıları şöyle:

        FİRMA ÜRETİM (Adet) İHRACAT (Adet)
        2024 Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran Değişim (%) 2024 Ocak-Haziran 2025 Ocak-Haziran Değişim (%)
        Ford Otosan 184.382 219.552 19 151.599 199.527 31
        Hyundai Motor Türkiye 122.376 120.800 -1,3 104.366 100.176 -4
        Anadolu Isuzu 3.999 2.273 -43 653 515 -21
        Toplam 310.757 342.625 10 256.618 300.218 17

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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