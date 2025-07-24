Kocaeli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanede öldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin otoyol bağlantı köprü ayağına çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Yenişehir Mahallesi'nde dün otoyol bağlantı köprüsünün ayağına çarpan 41 EF 726 plakalı otomobilin sürücüsü Arzu G. (48), kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Arzu G'nin cenazesi, İzmit'teki Zincirlikuyu Camisi'nde cuma vakti kılınacak namazın ardından Tekkeköy Mezarlığı'na toprağa verilecek.
Kazada yaralanan araçtaki B.G'nin tedavisi ise Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor.
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