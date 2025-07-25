Kocaeli'de koluna taş düşen işçi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta koluna taş düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde inşaatta koluna taş düşmesi sonucu yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.
Güzeller Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde çalışan E.K. (31) koluna taş düşmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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