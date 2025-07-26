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        Kocaeli'de kadın servis şoförleri işçiler için direksiyon başında

        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de servis şoförlüğü yapan Derya Karaaslan ve Sedanur Güleryüz, her gün işçileri çalıştıkları fabrikalara ulaştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 11:11
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        Kocaeli'de kadın servis şoförleri işçiler için direksiyon başında
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        CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de servis şoförlüğü yapan Derya Karaaslan ve Sedanur Güleryüz, her gün işçileri çalıştıkları fabrikalara ulaştırıyor.

        Gebze ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Derya Karaaslan, eşinden ayrıldıktan sonra hem çocuğunun eğitimi hem de evinin geçimini sağlayabilmek için iş arayışına girdi.

        Şoför babası dolayısıyla taşıtlara ilgisi bulunan Karaaslan, 10 yıl önce servis şoförü olmaya karar vererek mesleği icra edebilmek için gerekli belgeleri aldı.

        İşe başladığında çevresi, diğer sürücüler ve iş yerlerine taşıdığı personel tarafından şaşkınlıkla karşılanan Karaaslan, azmi ve özverisiyle zamanla önyargıları yıktı.

        Karaaslan, 10 yıldır Kocaeli'deki fabrikalara işçi taşıyor.

        - "Şoförlükte yapamayacağım iş yok"

        Derya Karaaslan, AA muhabirine, çalışarak çocuğuna bakabileceği bir meslek olduğu için şoförlük yapmaya başladığını söyledi.

        Her türlü aracı kullanabildiğini belirten Karaaslan, "Tırlara da meraklıyım ama çocuğumla bir hayat yaşadığım için kendi bölgemde çalışmak bana daha cazip geldi. Depremde Hatay'a iş makinesi operatörü olarak gittim, orada da görev aldım. Şoförlükte yapamayacağım iş yok." dedi.

        Karaaslan, aracına binenlerin ilk başta şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Sürüşümü gördüklerinde hayran kalıyorlar, teşekkür ederek iniyorlar. Zamanla yarışıyoruz, sürekli bir yerlere yetişmek zorundayız. Bölgemiz sanayi bölgesi, hep bir iş sirkülasyonu var." diye konuştu.

        Trafikte diğer sürücüler tarafından olumlu tepkiler aldığını anlatan Karaaslan, "Herhangi bir işin kadını erkeği yok. Trafikte daha iyi olduğumuzu düşünüyorum en azından sakiniz, kavga etmiyoruz ve küfürleşmiyoruz. Bu mesleğin kadınlara daha çok yakıştığını düşünüyorum. Çalışmak ve çocuğuna bakmak zorunda olan anneler için daha öncelikli meslek." ifadelerini kullandı.

        Karaaslan, trafik güvenliğinin önemine işaret ederek, kurallara uygun araç kullandığını vurguladı.

        - "Hemcinslerimi trafikte gördüğümde mutlu oluyorum"

        Çocuk Gelişimi ve Sosyal Hizmetler programlarından mezun olan 24 yaşındaki Sedanur Güleryüz de arkadaşlarının iş teklifi üzerine 2 yıl önce servis şoförlüğüne başladı.

        Güleryüz, şoförlükte kadınlara da yer açıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Tır kullanan kadınlar da var. Hemcinslerimi trafikte bu şekilde gördüğümde mutlu oluyorum. Şoförlüğün sadece erkeklere mahsus meslek olmadığını, kadınların da yapabileceğini gösteriyoruz. Erkek sürücüler de bize alıştı, tebrik ve takdir ediyorlar."

        Zaman zaman insanların şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını anlatan Güleryüz, "Takdir eden de çok şaşıran da oldu. (İşçiler) İlk zamanlarda tedirginlerdi. Ancak şimdi bunu aştık. Onlar bize güveniyor ve bizim de bu işi yapabileceğimize inanıyor. Hemcinslerim de bana güveniyor. Kadınların da bu işi yapabileceğine inandılar." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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