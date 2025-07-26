Kocaeli'de kadın servis şoförleri işçiler için direksiyon başında

CEM ALİ KUŞ - Kocaeli'de servis şoförlüğü yapan Derya Karaaslan ve Sedanur Güleryüz, her gün işçileri çalıştıkları fabrikalara ulaştırıyor.

Gebze ilçesinde yaşayan 37 yaşındaki Derya Karaaslan, eşinden ayrıldıktan sonra hem çocuğunun eğitimi hem de evinin geçimini sağlayabilmek için iş arayışına girdi.

Şoför babası dolayısıyla taşıtlara ilgisi bulunan Karaaslan, 10 yıl önce servis şoförü olmaya karar vererek mesleği icra edebilmek için gerekli belgeleri aldı.

İşe başladığında çevresi, diğer sürücüler ve iş yerlerine taşıdığı personel tarafından şaşkınlıkla karşılanan Karaaslan, azmi ve özverisiyle zamanla önyargıları yıktı.

Karaaslan, 10 yıldır Kocaeli'deki fabrikalara işçi taşıyor.

- "Şoförlükte yapamayacağım iş yok"

Derya Karaaslan, AA muhabirine, çalışarak çocuğuna bakabileceği bir meslek olduğu için şoförlük yapmaya başladığını söyledi.

Her türlü aracı kullanabildiğini belirten Karaaslan, "Tırlara da meraklıyım ama çocuğumla bir hayat yaşadığım için kendi bölgemde çalışmak bana daha cazip geldi. Depremde Hatay'a iş makinesi operatörü olarak gittim, orada da görev aldım. Şoförlükte yapamayacağım iş yok." dedi.

Karaaslan, aracına binenlerin ilk başta şaşkınlık yaşadığını dile getirerek, "Sürüşümü gördüklerinde hayran kalıyorlar, teşekkür ederek iniyorlar. Zamanla yarışıyoruz, sürekli bir yerlere yetişmek zorundayız. Bölgemiz sanayi bölgesi, hep bir iş sirkülasyonu var." diye konuştu.

Trafikte diğer sürücüler tarafından olumlu tepkiler aldığını anlatan Karaaslan, "Herhangi bir işin kadını erkeği yok. Trafikte daha iyi olduğumuzu düşünüyorum en azından sakiniz, kavga etmiyoruz ve küfürleşmiyoruz. Bu mesleğin kadınlara daha çok yakıştığını düşünüyorum. Çalışmak ve çocuğuna bakmak zorunda olan anneler için daha öncelikli meslek." ifadelerini kullandı.