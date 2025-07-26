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        Kocaeli'de balkondan düşen kişi öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 14:29 Güncelleme: 26.07.2025 - 14:29
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        Kocaeli'de balkondan düşen kişi öldü
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde balkondan düşen kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kuruçeşme Fatih Muammer Aksoy Caddesi'ndeki apartmanın 3. katındaki balkonda dengesini kaybeden A.K. (65) zemine düştü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, A.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        A.K'nin cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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