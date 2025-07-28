Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 P 3048 plakalı işçi servisi, T.D. idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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