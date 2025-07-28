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        Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2025 - 01:51 Güncelleme: 28.07.2025 - 01:51
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        Kocaeli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Tatlıkuyu Mahallesi D-100 kara yolu Ankara istikametinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 41 P 3048 plakalı işçi servisi, T.D. idaresindeki 34 KY 1140 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 2 kişi, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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