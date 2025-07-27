İzmit'te bıçaklı kavga: 1 ölü

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ümitcan Şirin (21), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit Yahyakaptan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre iki kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Ümitcan Şirin, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Şüpheli kaçarken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Şirin, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra hastane önünde toplanan yakınları, Ümitcan Şirin’in ölüm haberiyle büyük üzüntü yaşadı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.