Kocaeli'de trafo bakımı yaparken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde trafoda bakım yaparken elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Kadıköy Mahallesi Selahattin Mutlu Sokak'ta bir trafoda bakım yapan Y.T, elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, Kocaeli Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.
