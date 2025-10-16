Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Down sendromlu gencin asker olma hayali gerçekleştirildi

        Kocaeli'de asker olma hayali kuran Down sendromlu Eren Altuntaş'ın asker olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 16:01 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:26
        Down sendromlu gencin asker olma hayali gerçekleştirildi
        Kocaeli'de asker olma hayali kuran Down sendromlu Eren Altuntaş'ın asker olma hayali bir günlüğüne gerçek oldu.

        Darıca Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi'nin restoranında 21 yaşındaki Altuntaş için asker eğlencesi düzenlendi.

        Etkinliğe temsili jandarma üniformasıyla gelen Altuntaş, şarkı ve türküler eşliğinde oynadı.

        Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, yaptığı açıklamada, anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

        Altuntaş'ın aynı zamanda çalışma arkadaşı olduğunu aktaran Bıyık, "Özel bir bireyimiz. Onun hayallerini gerçekleştirmek için buradayız." dedi.

        Etkinliğin ardından Altuntaş, Gebze Jandarma Komutanlığı'na giderek bir günlüğüne temsili askerlik yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

