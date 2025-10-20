Kocaeli'de ahşap fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Talaş nedeniyle içten yanmanın devam ettiği alanda itfaiyenin söndürme ve soğutma çalışması sürüyor.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Tavşanlı Mahallesi Kömürcüoğlu Caddesi'nde yer alan ahşap fabrikasının bahçe bölümündeki kereste, ahşap, tahta, talaş ve kontraplak parçalarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

