Kocaeli'de hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 24 yıl 2 ay 27 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, "kasten öldürme", "kasten yaralama" ve "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından aranan Ö.A, gözaltına alındı.
Hükümlü Ö.A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
