        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de düğün konvoyunda drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düğün konvoyunda drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye para cezası uygulandı, ehliyetine el konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 00:12 Güncelleme: 21.10.2025 - 00:12
        Kocaeli'de düğün konvoyunda drift yapan sürücünün ehliyetine el konuldu
        Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze’de plakasız bir aracın yolu kapatarak drift yaptığı görüntülerin sosyal medyada yayımlanması üzerine çalışma yaptı.

        Aracı ve sürücüsünü tespit eden ekipler, şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlattı.

        Trafik yönünden "drift atmak, kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak, plaka üzerinde değişiklik yapmak ve gereksiz ani yavaşlamayla başkalarını tehlikeye sokmak" maddelerinden toplam 52 bin 187 lira idari para cezası kesilen sürücünün ehliyeti, 60 gün süreyle geri alındı.

