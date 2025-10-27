Habertürk
Habertürk
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla Amiral Karamürsel İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 15:40 Güncelleme: 27.10.2025 - 15:40
        Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi
        Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Gazze'ye destek amacıyla Amiral Karamürsel İlkokulu'nda kermes düzenlendi.

        Yoğun ilgi gösterilen kermeste satışa sunulan ürünler kısa sürede tükendi. Kermesten elde edilen gelir, Gazze'ye gönderildi.

        Okul Müdürü Muammer Aksoy, AA muhabirine, okul aile birliği, öğretmenler ve velilerin hazırladığı yiyecek, kuruyemiş ve meyvelerin kermeste satışa sunulduğunu belirterek, "Bu seferberliğe gönül veren, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

