Karamürsel'de Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

Okul Müdürü Muammer Aksoy, AA muhabirine, okul aile birliği, öğretmenler ve velilerin hazırladığı yiyecek, kuruyemiş ve meyvelerin kermeste satışa sunulduğunu belirterek, "Bu seferberliğe gönül veren, katkıda bulunan öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

