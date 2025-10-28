Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, Kocaeli'de düzenlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 13:56 Güncelleme: 28.10.2025 - 13:56
        MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, hafta sonu Kocaeli'de yapılacak.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre yarışların 5. ayağı, Otomobil Sporlarında Kadın Spor Kulübü (OSSK) tarafından 1-2 Kasım'da TOSFED Körfez Karting Pisti'nde düzenlenecek.

        Spor Toto, MOTUL ve Coliseum'um katkılarıyla düzenlenen Ömer Tolon Sezonu kapsamındaki organizasyonda 5 kategoride 50 sporcu mücadele edecek.

        1 Kasım Cumartesi günü sıralama turları ve eleme yarışları, 2 Kasım Pazar günü ise yarı final ve final yarışları yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

