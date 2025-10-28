Habertürk
        Kocaelispor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Giriş: 28.10.2025 - 14:18 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:18
        Kocaelispor, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Başakşehir'le deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına, ligin ilk 7 haftasında iyi oyunu skora yansıtmadıklarını ancak son 3 haftada aldıkları galibiyetlerle sıralamada yükselişe geçtiklerini söyledi.

        Oyuncuların çok çalıştığını ve başarı elde etmek istediğini ifade eden İnan, alınan galibiyetlerin geçmişte kaldığını, futbolun dünü olmadığını vurguladı. İnan, bu nedenle hep hazır ve iyi olunması gerektiğini vurgulayarak, "Başakşehir önemli bir kulüp. Önemli oyuncuları var. Son maçlarını da kazandılar. Güçlü bir rakibe, belirli bir oyun planı olan rakibe karşı oynayacağız. Zor bir deplasman ama biz de son dönemde yakaladığımız performansla maçı kazanabilecek durumdayız." diye konuştu.

        RAMS Başakşehir'le seyir zevki yüksek bir futbol oynayacaklarını belirten İnan, oyunu çirkinleştirmeden, doğru futbolla kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi.

        Alınan sonuçlar dolayısıyla asıl övgüyü futbolcuların hak ettiğine işaret eden İnan, teknik ekip olarak en iyisini yapmak için çalıştıklarını söyledi.

        Bruno Petkovic ve Massadio Haidara'nın bu deplasmanda aralarında olamayacağını bildiren İnan, "Takımımızda, A Milli Futbol Takım'da oynamış isimler var. Tayfur da Serdar da diğerleri de iyi futbolcular. Bu performansı onlardan bekliyordum. Onlar adına da mutluyum. Çok çalışıp takımı sahipleniyorlar. Arkadaşlarıyla ilişkileri de iyi." ifadelerini kullandı.

        - Nonge: "Taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum"

        Yeşil-siyahlı ekibin orta saha oyuncusu Joseph Nonge Boende de üst üste 3 maç kazandıkları için mutlu olduğunu dile getirerek, her maçta iyi mücadele etmek için çok çalıştıklarını belirtti.

        İnan'a güvendiğini ve kendisine nerede görev verirse en iyisini yapacağını söyleyen Nonge, "İyi takımlara karşı oynadık. İyi oynayıp kazanamadığımız maçlar da oldu ama son 3 maçta kazanma adına daha çok istek vardı. İç sahada taraftarımız önünde futbol oynamayı çok seviyorum. Başakşehir maçında da taraftarımızın desteğini alırsak çok güzel olur." şeklinde konuştu.

        Bu arada, sakatlığı bulunan Mateusz Wieteska, Petkovic ve Haidara antrenmanda yer almadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

