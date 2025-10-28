Kocaeli'de Cumhuriyet'in 102. yılı kutlanıyor

Törene, Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, ilçe protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler, öğretmenler ile vatandaşlar katıldı.

Öte yandan Karamürsel Sualtı Sporları Kulübü Derneği (KARSAD) üyesi dalgıçlar da su altında açtıkları Türk bayrağı ve Atatürk posterini yüzeye çıkardı.

Saygı duruşunda bulunulan ve İstiklal Marşı okunulan programda, Karamürsel Su Ürünleri Kooperatifi ile Ereğli Su Ürünleri Kooperatifi mensupları teknelerine Türk bayrağı astı.

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.