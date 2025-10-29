Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
