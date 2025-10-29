Habertürk
Habertürk
        Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü

        Kocaeli'de 6 katlı bina çöktü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 6 katlı bir bina çöktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 08:03 Güncelleme: 29.10.2025 - 08:04
        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 6 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

