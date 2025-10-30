Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin yakını ve tanıdığı konuştu

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan Bilir ailesinin yakınları ve tanıdıkları, duygularını paylaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 15:24 Güncelleme: 30.10.2025 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de çöken binanın enkazında kalan ailenin yakını ve tanıdığı konuştu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazında kalan Bilir ailesinin yakınları ve tanıdıkları, duygularını paylaştı.

        Enkazda hayatını kaybeden baba Levent Bilir'in dayısı Nurettin Memoğlu, AA muhabirine, büyük bir acı yaşadıklarını, bu süreçte devletin tüm teşkilatlarıyla kendilerine yardımcı olduğunu söyledi.

        Binayla alakalı yeğeninin kendisine daha önce herhangi bir bilgi aktarmadığını anlatan Memoğlu, şöyle devam etti:

        "Yeğenim bir süre önce buradaki binaya taşındı. Taşındığından bile haberimiz yok. Hiç evine gelemedim. Bu bölgede olduğunu biliyordum. Binanın yıkıldığını duyduğumda yeğenimin binası olduğunu bilmiyordum. Sadece 'Yardımım olur mu?' diye geldim."

        - "Dilara sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor"

        Memoğlu, yeğenlerinin enkazda kaldığını öğrendiğinde içler acısı durumla karşı karşıya kaldıklarını dile getirerek, "Sabah saat 07.30'da haberi duyar duymaz yola çıktım. Yardım etmek için geldim ama olay yerinde içler acısı bir durum vardı. Şaşırdım. Bir an evvel enkazdan çıkarmak için uğraştık." diye konuştu.

        Allah'ın, yeğeni Dilara'yı kendilerine bağışladığını dile getiren Memoğlu, "Sağlık durumu gayet iyi, kolunda kırık var. Sürekli olayın nasıl olduğunu soruyor. Yanına gittim, gördüm. 'İyiyim' dedi ama olayı soruyor biz de söylemedik. Deprem olduğunu düşünüyor." dedi.

        - "Her gün benden alışveriş yapardı"

        Mahallede şarküteri işleten Ekrem Maraz, gazetecilere, arkadaşı merhum Levent Bilir'in her gün kendisinden alışveriş yaptığını dile getirdi.

        Enkaz altından sağ çıkarılan Dilara'ya da acil şifalar ve sabırlar dileyen Maraz, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü paylaştı.

        Maraz, Levent Bilir'in kombi tamircisi olduğunu aktararak, "Bir sene olmadı, 15 Ocak sabahı benim dükkandan alışveriş yapmıştı. Akşam da benim kombim bozulmuştu. Hatta esprileştik, 'Sabah sen benden alışveriş yaptın, para kazandırdın. Akşam da ben sana para kazandırdım, bak paran dönmüş oldu' diye. Videosunu paylaşmıştım o zaman. O da kendi sosyal medya hesabında paylaşmıştı. Güzel bir ağabeyimizdi. Hem kendisi hem de ailesi değerli insanlardı. Allah rahmet eylesin." ifadesini kullandı.

        Bölgedeki bazı binaların tedbir amaçlı tahliye edildiğini, kendi dükkanının da mühürlendiğini anımsatan Maraz, bir an önce işlemlerin tamamlanıp bölgenin güvenli hale getirilmesini talep etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözler Kartalkaya davasında
        Gözler Kartalkaya davasında
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Dev maçların hakemleri açıklandı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Keman sanatçısı Laçin Akyol 'kusursuz'du! O kazada karar çıktı!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Arkadaşlarını kandırdılar! İki kardeşten milyonlarca liralık vurgun!
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        Wikipedia kopyası mı, AI ansiklopedisi mi?
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        "Bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız!"
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Deprem bilimci Prof. Dr. Sözbilir: Ölü faylar canlandı!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Ölü ve yaralılar var... Bıçaklı sopalı akraba kavgası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        TCMB 3. çeyrekte 7 ton altın aldı
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Melissa Kasırgası vurdu! Can kaybı yükseliyor
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Alpler'in ortasında düşsel bir vadi
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Sıra gecesinde korkunç olay! Öldüren oyun!
        Emekli aylığından kesinti
        Emekli aylığından kesinti
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Özlem'e çarptı gaza basıp kaçtı! Bu nasıl vicdan?
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Yolcu gemisinin adada unuttuğu kadın ölü bulundu
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Gebze'de 7 katlı bina çöktü! Aynı aileden 4 kişi öldü!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        Zorbay Küçük suç duyurusunda bulundu: Hesabı açmadım!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti
        En yüksek ikinci yıllık yükselişti

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak
        Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde onarım çalışması yapılacak
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (4...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (4...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (3...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (3...
        Kocaelispor'da hedef devre arasına ilk 8'de girmek
        Kocaelispor'da hedef devre arasına ilk 8'de girmek
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (2...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak (2...
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak
        Gebze'de çöken binanın enkazı savcıların incelemesi sonrası kaldırılacak