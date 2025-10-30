Kocaeli'de çöken binanın enkazından kurtarılan Dilara ile ilk temas kurulması kamerada

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı binanın enkazından kurtarılan 18 yaşındaki Dilara Bilir ile itfaiye ekiplerinin akustik dinleme cihazıyla iletişim kurması, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde dün saat 07.00 sıralarında çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında kalan baba Levent (43), anne Emine (37), Dilara (18), Hayrunnisa Nur (14) ve Muhammet Emir Bilir'e (12) ulaşmak için ekipler, gün ve gece boyu yoğun çaba gösterdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, bölgede sessizliği sağlayarak akustik dinleme cihazıyla dinleme yaptı.

Personel, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyarsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur." şeklinde seslendi. Dilara'nın enkazdan gelen sesinin tespit edilmesi üzerine personel, "Ses vermeye devam et." dedi.

Tekrardan ses alınması üzerine ekipler, sesin geldiği bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak Dilara'yı enkazdan sağ kurtardı.

O anlar, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.

- Olay