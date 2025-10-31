Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'yi (34) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
