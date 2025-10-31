Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 10:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:26
        Kocaeli'de 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 15 yıl 10 ay 7 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kasten yaralama" suçundan hakkında 15 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası olan A.S'yi (34) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

