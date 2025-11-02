Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı Kocaeli'de tamamlandı

MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası, 22-23 Kasım'da Kocaeli Karting Spor Kulübü (KO-KART) tarafından TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek 6. ayak yarışlarıyla devam edecek.

"Junior" kategorisinde ilk 3 sıra Erin Ünlüdoğan, Demir Sağım, Rüzgar Tırınk'tan oluşurken, "senior" kategorisinde de Ayşe Çebi birinci, Onur Müldür ikinci, Kaan Ballık üçüncü oldu.

Kadın Spor Kulübü tarafından Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Körfez Karting Pisti'nde düzenlenen organizasyona katılan 50 sporcu; "micro", "mini", "junior", "senior" ve "master" kategorilerinde mücadele etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.