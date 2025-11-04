Kocaeli'de çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara'nın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.

