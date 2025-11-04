Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 18:13 Güncelleme: 04.11.2025 - 18:13
        Kocaeli'de çöken 7 katlı apartmanın enkazından kurtulan Dilara'ya acı haber verildi
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ çıkarılan Dilara Bilir'e, olayda anne ve babası ile 2 kardeşinin hayatlarını kaybettiği bilgisi psikologlar eşliğinde verildi.

        Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara'nın, Gebze Fatih Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi tamamlandı.

        Servise alınan Dilara'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Dilara’nın yakınları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Psikososyal Destek ekibi eşliğinde genç kıza ailesinin yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

