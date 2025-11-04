Kocaeli'de 19 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

Tırda yapılan aramada, 19 bin 440 kilogram kıyılmış tütün ile 1 sahte tütün taşıma bildirim belgesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırı durdurdu.

