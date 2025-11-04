Habertürk
        Kocaeli'de 19 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kocaeli'de 19 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda yaklaşık 19 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        Giriş: 04.11.2025 - 22:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 22:11
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir tırda yaklaşık 19 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir tırı durdurdu.

        Tırda yapılan aramada, 19 bin 440 kilogram kıyılmış tütün ile 1 sahte tütün taşıma bildirim belgesi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

