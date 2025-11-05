Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede çalışmalar devam ediyor

Kocaeli'de 7 katlı apartmanın çöktüğü bölgede enkaz kaldırma, bina tarama ve zemin ölçüm çalışmaları sürüyor.

Gebze ilçesi Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanın enkazında başlatılan kaldırma çalışmaları sonrası binanın temel kısmında inceleme yapılıyor.

Sondaj aracıyla enkaz ve çevresinden sondaj yapılarak alınan toprak numuneleri laboratuvara gönderilirken, jeoradar ve jeodezik ölçüm cihazlarıyla binalara ilişkin veriler toplanıyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversiteler ve TÜBİTAK'tan araştırmacıların saha çalışması yaptığı bölgedeki bina taramaları da sürüyor.

Veriler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Mobil Koordinasyon Merkezi tırında anlık olarak toplanıp yetkililerle paylaşılıyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ile 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışmanın ardından kurtarılmıştı.