Kocaeli'de düzenlenen konferansta denetimli serbestliğin bireyleri topluma kazandırma yönü ele alındı

Kocaeli'de düzenlenen "20. Yılında Denetimli Serbestlik" konulu konferansta, 2005 yılında yürürlüğe giren sistemin bireylerin topluma yeniden kazandırılma yönü anlatıldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) işbirliğinde KOTO salonunda düzenlenen konferansın açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, 20. yılına girilen Denetimli Serbestlik Sistemi'nin adalet sisteminde kilometre taşı olduğunu söyledi.

Akgün, 2005 yılında yürürlüğe giren sistemin yalnızca cezaları infaz amacı gütmediğini, aynı zamanda bireyleri yeniden topluma kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Sistemin insan odaklı anlayışla infaz süreci sonrasında da etkin olduğuna değinen Akgün, "Geçen 20 yıl içinde denetimli serbestlik müdürlükleri sadece hükümlüleri belirlenen sürelerde denetleyen değil, onları rehabilite eden, eğiten, topluma yeniden kazandırma amacı güden yapıya dönüştü. Bununla psikososyal destek hizmetlerinden eğitim çalışmalarına, kamu yararına çalışan faaliyetlerden bağımlılıkla mücadeleye kadar birçok alanda gösterilen gayretler, adalet hizmetlerine insani bir dokunuş kazandırmıştır." diye konuştu.