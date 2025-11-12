Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk öldü

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 19:32 Güncelleme: 12.11.2025 - 19:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan 4 yaşındaki çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Tavşantepe Mahallesi Dilek Sokak'ta Y.K. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, Derman G'ye (4) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Derman G, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücü Y.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Bakan Fidan Abdülati ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        TFF'den sevkler için yeni açıklama!
        Kış kapıda
        Kış kapıda
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Serdal Adalı'dan Riva'ya çıkarma!
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        Yağ fabrikasında patlama: 10 yaralı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Habertürk için 'Gazze' yazısı
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        12 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman öldü
        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Derman öldü
        Kocaeli'de 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
        Kocaeli'de 158 bin adet kaçak makaron ele geçirildi: 1 gözaltı
        Hekimsen'den 'gelir dağılımı' analizi
        Hekimsen'den 'gelir dağılımı' analizi
        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
        Otogarda durdurulan şahsın "kasten öldürme" suçundan arandığı ortaya çıktı
        Otogarda durdurulan şahsın "kasten öldürme" suçundan arandığı ortaya çıktı
        Saygınlar Kulübü 7 ayda bin 764 üyeye ulaştı
        Saygınlar Kulübü 7 ayda bin 764 üyeye ulaştı