Kocaeli merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştıkları tespit edilen 37 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, nitelikli dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekiplerin, dün 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiği operasyonda 37 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin dijital materyallerine el konulurken 43 cep telefonu, 5 dizüstü bilgisayar, 3 bilgisayar kasası, 8 harici disk ve 2 tablet ele geçirildi.
Öte yandan soruşturma kapsamında, operasyon öncesinde başka suçlardan tutuklanan 2 kişinin cezaevinde olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
