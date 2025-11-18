Dilovası'nda Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı.
Diliskelesi Mahallesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı okulda, zihinsel engelli ve otizmli çocuklar eğitim görecek.
Özel eğitim sınıfları, oyun ve spor alanlarıyla çocuklara hizmet verecek okulda, 12 derslik bulunuyor.
Programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve ilgililer, okulun açılış kurdelesini kesti.
Protokol üyeleri, daha sonra okulu gezerek incelemelerde bulundu. Tören, fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.