Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Dilovası'nda Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 15:12 Güncelleme: 18.11.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dilovası'nda Özel Eğitim Uygulama Okulu açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu hizmete açıldı.

        Diliskelesi Mahallesi'nde 2 bin metrekare alan üzerine inşa edilen 3 katlı okulda, zihinsel engelli ve otizmli çocuklar eğitim görecek.

        Özel eğitim sınıfları, oyun ve spor alanlarıyla çocuklara hizmet verecek okulda, 12 derslik bulunuyor.

        Programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Kaymakam Metin Kubilay, Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi Tunç ve ilgililer, okulun açılış kurdelesini kesti.

        Protokol üyeleri, daha sonra okulu gezerek incelemelerde bulundu. Tören, fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        Belediye otobüsünde 'yan bakma' cinayeti!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        4 kişilik aile ölmüştü... İlaçlamayla ilgili ifadeler ortaya çıktı!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Ufukta yağış göründü! Rüzgar devam edecek!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        'Yasak aşk' sokakta iç çamaşırlı cinayetle bitti!
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        Altın ticaretinde mevzuat dışı işlem operasyonu
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        İstanbul'da korkunç olay... Dayı yeğenini vahşice öldürdü!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        Yol genişletme çalışmasından çıkan hazine!
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        IQ Money'e yasa dışı bahis soruşturması
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        İşte Montella'nın İspanya 11'i
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Yaya geçidinde öncelik kimin? Simge artık yok!
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Üniversite öğrencilerine 3 yılda mezun olma hakkı
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!
        Tedesco'nun Fred raporu ortaya çıktı!

        Benzer Haberler

        Gebze'ye 8 sınıflı yeni anaokulu
        Gebze'ye 8 sınıflı yeni anaokulu
        Başiskele'de 1219 öğrenciye YKS soru bankası desteği
        Başiskele'de 1219 öğrenciye YKS soru bankası desteği
        Darıca'da anneler ve çocukları aynı çatı altında eğitim görüyor
        Darıca'da anneler ve çocukları aynı çatı altında eğitim görüyor
        Kış turizminin gözdesi Kartepe'de park ve bahçeler güzelleşiyor
        Kış turizminin gözdesi Kartepe'de park ve bahçeler güzelleşiyor
        Kocaeli'de diyabetli çocuklar için tramvay süslendi
        Kocaeli'de diyabetli çocuklar için tramvay süslendi
        Vicdanları yaralayan olay: Otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedi...
        Vicdanları yaralayan olay: Otizmli şahıs odunluğa baktı diye odunla darbedi...