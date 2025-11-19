Kandıra'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

Etkinliğe Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Özaydın, İlçe Müftüsü Adem Gülmek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kermes ve yardım gecesinden elde edilen gelir, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

Şehit Ümit Balkan Parkı'ndaki kermeste gönüllüler tarafından bağışlanan ve hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

