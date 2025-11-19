Habertürk
Habertürk
        Kandıra'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Kandıra'da Gazze'ye destek için kermes düzenlendi

        Kocaeli'de Kandıra Gazze Platformunca Gazze'ye destek için düzenlenen kermes başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 16:57 Güncelleme: 19.11.2025 - 17:00
        Kocaeli'de Kandıra Gazze Platformunca Gazze'ye destek için düzenlenen kermes başladı.

        Şehit Ümit Balkan Parkı'ndaki kermeste gönüllüler tarafından bağışlanan ve hazırlanan ürünler satışa sunuldu.

        Kermes, 22 Kasım Cumartesi günü Eriş Tesisleri'nde düzenlenecek yardım gecesiyle sona erecek.

        Kermes ve yardım gecesinden elde edilen gelir, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye ulaştırılacak.

        Etkinliğe Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Erol Ölmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Faruk Özaydın, İlçe Müftüsü Adem Gülmek, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

