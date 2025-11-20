Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 12:13 Güncelleme: 20.11.2025 - 12:16
        Kocaeli'de yolcu otobüsü yangında kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü.

        D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden H.Ö. idaresindeki 42 BDB 874 plakalı boş yolcu otobüsünden dumanlar yükselmeye başladı.

        Durumu fark eden sürücü, otobüsü Kuruçeşme mevkisinde yol kenarına park ederek itfaiyeye haber verdi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

        Ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı İstanbul istikametinde araç kuyruğu oluştu.

        Öte yandan otobüsün bir firma tarafından yeni satın alındığı, bakım için götürüldüğü servisten dönüşte yangının meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

