Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.11.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aktaş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğunu işaret ettiğini belirtti.

        Öğretmenlerin, bir toplumun geleceğini inşa eden, bireylerin hayatına dokunan, düşünme, sorgulama ve üretme yeteneğini kazandıran kişiler olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlerimizin sabrı, özverisi, sevgisi ve bilgisi, her öğrencinin birer ışık kaynağına dönüşmesini sağlar. Onlar sadece ders anlatmakla kalmaz, aynı zamanda karakter, değerler ve insanlık adına önemli izler bırakırlar. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize ne kadar minnettarlık duysak azdır."

        Aktaş, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit olan tüm öğretmenleri şükran ve minnetle yad ettiğini belirterek, "Ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        "Geçiş süreci hukukunun aşamaları"
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Avukattan çifte cinayet! Otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü!
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Engelli bakım merkezinde feci yangın! Otizmli Poyraz kahretti!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        Venezuela'dan ABD'ye: Tehditlere "başı dik" karşılık veriyoruz
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        "1 penaltı, 1 kırmızıyı atladı!"
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        İşte Sergen Yalçın'ın Samsunspor 11'i!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        Sahte karakol vakası! 1950'lilere damga vuran hikaye!
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        "Trump'ın Rusya-Ukrayna planı görüşülecek"
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        Yağmur tam batıda! Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde!
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        COP31'in dönem başkanı ve ev sahibi Türkiye oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 Zirvesi'nde konuştu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
        Artık herkesi korkutuyor
        Artık herkesi korkutuyor
        Viral döneri kimler denedi?
        Viral döneri kimler denedi?
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Yeryüzünün en büyük ülkeleri
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        Hangi genetik özellikler sadece babadan geçiyor?
        "Meryem çok para istemiş"
        "Meryem çok para istemiş"
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı
        Boğazın şatosu satılığa çıkarıldı

        Benzer Haberler

        Kandıra'da Gazze için kermes yapıldı
        Kandıra'da Gazze için kermes yapıldı
        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Lise öğretmenlerinin gözünden "M...
        ZİRVEDEKİ İSİMLERİN EMEKTAR ÖĞRETMENLERİ - Lise öğretmenlerinin gözünden "M...
        UlaşımPark'ın kalite yolculuğu 4 yıldızla tescillendi
        UlaşımPark'ın kalite yolculuğu 4 yıldızla tescillendi
        Gebze'de "Yazar Öğretmenler Fuarı" başladı
        Gebze'de "Yazar Öğretmenler Fuarı" başladı
        Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok "Bolluk istediğimiz seviyenin...
        Balık tezgahlarında bolluk yok ama çeşit çok "Bolluk istediğimiz seviyenin...
        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor
        Kocaeli'nin yöresel kıyafetleri tescilleniyor