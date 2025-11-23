Kocaeli Valisi Aktaş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aktaş, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletleri kurtaracak olanlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir" diyerek medeniyet yarışında en önemli gücün öğretmenler olduğunu işaret ettiğini belirtti.

Öğretmenlerin, bir toplumun geleceğini inşa eden, bireylerin hayatına dokunan, düşünme, sorgulama ve üretme yeteneğini kazandıran kişiler olduğunu aktaran Aktaş, şunları kaydetti:

"Öğretmenlerimizin sabrı, özverisi, sevgisi ve bilgisi, her öğrencinin birer ışık kaynağına dönüşmesini sağlar. Onlar sadece ders anlatmakla kalmaz, aynı zamanda karakter, değerler ve insanlık adına önemli izler bırakırlar. Büyük fedakarlık ve özveri göstererek, geleceğimizin teminatı sevgili yavrularımızı bir cevher gibi işleyen, geleceğimizin mimarı olan öğretmenlerimize ne kadar minnettarlık duysak azdır."

Aktaş, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit olan tüm öğretmenleri şükran ve minnetle yad ettiğini belirterek, "Ülkemizin her köşesinde büyük bir özveriyle görevlerini ifa eden saygıdeğer öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.