Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Gebze
Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)
ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)
Setler : 20-25, 21-25, 21-25
Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)
KOCAELİ
