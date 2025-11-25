Habertürk
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Giriş: 25.11.2025 - 19:53 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:53
        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
        Salon:Gebze

        Hakemler: Sadettin Deneri, Ahmet Oğuzhan Ünal

        Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Kaan Atmaca, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Tervaportti, Taner Kabakçı, Gürkan Uz)

        ON Hotels Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Çağatay Kır, İrfan Çetinkaya)

        Setler : 20-25, 21-25, 21-25

        Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)

        KOCAELİ

        KOCAELİ

