        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin süt otu desteğiyle tarlalar yeşile büründü

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin süt otu desteği çiftçilere katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:22 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:25
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin süt otu desteğiyle tarlalar yeşile büründü
        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin süt otu desteği çiftçilere katkı sağlıyor.

        ​​​​​​​Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hayvancılığı desteklemek amacıyla üreticilere sağlanan yüzde 75 hibeli süt otu tohumu etkilerini göstermeye başladı.

        Tarım ve hayvancılığın yoğun olduğu İzmit'in Biberoğlu Mahallesi'nde ekilen ve bir ay içinde yeşeren süt otları, içerdiği besin değerleriyle koyun, keçi ve inek gibi hayvanların doğal ve dengeli beslenmesine katkı sağlıyor.

        Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı destekleyen projeyle hem hayvancılığın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı hem de üreticinin refahını güçlendirmeyi hedefliyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen keçi yetiştiricisi Ahmet Uzun, süt otları olmasaydı günde 2 veya 3 balya ot verilmesi gerekeceğini kaydetti.

        Süt otları sayesinde kar ettiklerini belirten Uzun, "Eskiden bu tarlaların yüzde 60'ı ekilmiyordu. Bu destekler çıktıktan sonra ekim bayağı hızlandı. Hibe yüzde 75 olunca köylüler ekti. Tohumlar da çok güzel ve kaliteli. Bir aydır hayvanları otlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

