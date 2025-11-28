Habertürk
        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 22:07 Güncelleme: 28.11.2025 - 22:07
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Stat:Kocaeli

        Hakemler:Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

        Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Smolcic, Agyei (Dk 90+2 Syrota), Linetty (Dk. 83 Keita), Cafumana, Churlinov (Dk. 84 Can Keleş), Serdar Dursun, Haidara, Ahmet Oğuz, Tayfur Bingöl

        Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Samed Onur (Dk. 70 Varesanovic), Metehan Mimaroğlu (Dk. 60 Onyekuru), Pereira, Dele-Bashiru, Dilhan Demir (Dk. 60 Koita), Hanousek, Niang, Tongya (Dk. 88 Csoboth)

        Gol: Dk. 24 Serdar Dursun (Kocaelispor)

        KOCAELİ

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

