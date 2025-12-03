42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 5-7 Aralık'ta yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen rallide ekipler, toplam 110 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından organize edilen ralli, Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 5-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

