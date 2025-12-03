Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 5-7 Aralık'ta yapılacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 10:00 Güncelleme: 03.12.2025 - 10:00
        42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi 5-7 Aralık'ta yapılacak
        Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 7. ve son yarışı olan 42. Kocaeli Büyükşehir Rallisi, 5-7 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, ​​​​​​​Kocaeli Otomobil Spor Kulübü (KOSK) tarafından organize edilen ralli, Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenecek.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen rallide ekipler, toplam 110 kilometre olan 9 özel etapta mücadele edecek.

        Berç Arhanyan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verilecek ralli, 5 Aralık Cuma günü saat 17.00'de seremonik startla başlayacak.

        2025 sezonunun şampiyon ve birincilerinin belirleneceği organizasyon, 7 Aralık Pazar günü saat 17.25'te finiş podyumunda sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

