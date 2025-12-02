Kocaeli'de çatıda çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 3 katlı binanın çatısında çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmangazi Mahallesi Kıble Sokak'ta 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.