Kocaeli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari araç apartmanın duvarına çarparak devrildi
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç, apartmanın duvarına çarparak devrildi.
Tepecik Mahallesi Yamaç Sokak'ta park halindeki 34 KZK 096 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.
Bir süre eğimli sokakta ilerleyen araç, bir apartmanın duvarına çarparak devrildi.
Kazada yaralanan olmazken, sokak bir süre trafiğe kapatıldı.
