Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari araç apartmanın duvarına çarparak devrildi

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç, apartmanın duvarına çarparak devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 12:58 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de park halindeyken hareket eden hafif ticari araç apartmanın duvarına çarparak devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde park halindeyken hareket eden hafif ticari araç, apartmanın duvarına çarparak devrildi.

        Tepecik Mahallesi Yamaç Sokak'ta park halindeki 34 KZK 096 plakalı hafif ticari araç, henüz belirlenemeyen nedenle hareket etmeye başladı.

        Bir süre eğimli sokakta ilerleyen araç, bir apartmanın duvarına çarparak devrildi.

        Kazada yaralanan olmazken, sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        MSB: TSK, tehdit oluşturmayana tehdit değil
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Başkentte kontrollü su dönemi
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Rafa Silva'da mutlu son!
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        Yanlış kan ölüme götürmüştü! İşte verilen tazminat
        14 yıllık birikimini açıkladı
        14 yıllık birikimini açıkladı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Deprem ve afetten korkuyorlar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"

        Benzer Haberler

        Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen sa...
        Gazeteci Güngör Arslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilen sa...
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Kocaeli Valisi Aktaş'tan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
        Kadınların el emeği ürünleri Filistinliler için satışa sunuldu
        Kadınların el emeği ürünleri Filistinliler için satışa sunuldu
        İzmit'te kaçak seçim ofisi polemiği: "Fatura kime kesilecek?" MHP'li Kazan'...
        İzmit'te kaçak seçim ofisi polemiği: "Fatura kime kesilecek?" MHP'li Kazan'...
        Körfez'de ihtiyaç sahipleri için "Sevgi Mağazası" kapılarını açtı
        Körfez'de ihtiyaç sahipleri için "Sevgi Mağazası" kapılarını açtı
        Başiskele'de özel bireylere "Engelsiz Taksi" ve okul müjdesi
        Başiskele'de özel bireylere "Engelsiz Taksi" ve okul müjdesi