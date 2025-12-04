Kocaeli'den kısa kısa

Kocaeli'de, kurallara uymayan 137 özel halk otobüsü şoförüne 404 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, aralık ayının ilk İl Encümen Toplantısı yapıldı.

Gündemdeki 144 maddeyi görüşen encümen üyeleri, özel halk otobüsü şoförlerine yönelik uygulanan idari yaptırımları da karara bağladı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığınca yapılan kontrollerde daha önce yolcuyla tartışan ve fiziki müdahalede bulunduğu tespit edilen 1 şoförün araç bağlama süresi 15 gün daha uzatıldı. Yolcularla tartışarak huzursuzluk oluşturduğu belirlenen 4 sürücünün araçları için de 3'er günlük bağlama kararı verildi.

Duraktaki yolcuyu almama, fazla yolcu taşıma, araç kaportasındaki eksikler, kılık kıyafet yönetmeliğine aykırılık, durak bilgisinin araç üzerinde yer almaması ve bağlı olunan durağın kurallarına uyulmaması gibi ihlallerde bulunduğu tespit edilen 137 şoför hakkında düzenlenen toplam 404 bin 561 lira para cezası encümen tarafından onaylandı.

- Karamürsel'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi Karamürsel ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalığı artırmak, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla program yapıldı. A. Gazanfer Bilge İşitme Engelliler Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilerin sahne performansı seyircilerden beğeni topladı. Öğretmenlerden Hatice Ayhan, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Programa Kaymakam Kemal İnan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, okul müdürü Atilla Türkkal, ilçedeki okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. - Körfez'de "Butik Sevgi Mağazası" hizmete açıldı Körfez Belediyesi ile Türk Kızılay Körfez Şubesi işbirliğinde hayata geçirilen "Butik Sevgi Mağazası" düzenlenen programla hizmete başladı. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tütünçiftlik Barbaros Mahallesi'nde hizmete başlayan mağazayı gezen Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türk Kızılay Körfez Şube Başkanı Metin Bostan ve yönetiminden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.